MLB The Show 21 sarà disponibile dal lancio sull’Xbox Game Pass

Secondo quanto annunciato recentemente da Microsoft, arrivano buone notizie per coloro che aspettano con forte trepidazione MLB The Show 21, titolo che sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 20 Aprile 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X. In diversi appassionati del baseball americano sono ansiosi di mettere le mani sul prodotto, ma i possessori delle console Microsoft, avranno un vantaggio in più.

Addentrandoci nei particolari, sin dal giorno del lancio, MLB The Show 21 sarà disponibile sull’Xbox Game Pass per console e sistemi mobile Android. Quindi, oltre al recente Outriders, un altro titolo si aggiunge al catalogo dei giochi in arrivo del catalogo legato al servizio targato Microsoft sin dal lancio. Il catalogo dell’Xbox Game Pass continua a crescere sempre più, diventando un punto di riferimento per i giocatori che vogliono spendere poco.