The Last of Us Part II: in offerta a €30 sul PS Store

Ritorniamo nuovamente a parlare di The Last of Us Part II, l’esclusiva PlayStation 4 targata Naughty Dog, che ha ricevuto ai The Game Awards 2020 il premio come Gioco dell’Anno e non solo. Ebbene, per tutti coloro che non fossero ancora riusciti ad entrare in possesso della produzione con protagoniste Ellie ed Abby, oggi abbiamo delle ottime notizie per quest’ultimi.

Grazie ai saldi di Primavera, l’opera potrà essere acquistata da tutti gli interessati al prezzo di €30 sul PlayStation Store. Ecco la descrizione di The Last of Us Part II:

Cinque anni dopo, dopo un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti flagellati dalla pandemia, Ellie e Joel si stabiliscono in Wyoming.

La vita in comunità garantisce loro una nuova stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e dei sopravvissuti più disperati.

Ma quando un inatteso evento compromette quegli equilibri, Ellie decide di intraprendere un nuovo viaggio. Questa volta per ottenere giustizia. La caccia ai responsabili, tuttavia, le riserverà strazianti ripercussioni fisiche ed emozionali.