The Oregon Trail: torna oggi su Apple Arcade

Oggi si sono aggiunti al catalogo Apple Arcade oltre 30 giochi. Tra questi c’è The Oregon Trail, rivisitazione del classico nato negli anni ’70 come gioco testuale e successivamente sviluppatosi anche con immagini su Apple II. Negli anni sono stati fatti svariati titoli su diverse piattaforme, e oggi torna su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Questa la descrizione del gioco Gameloft nel comunicato Apple:

“The Oregon Trail”. Versione moderna delle peripezie lungo la Pista dell’Oregon, questo ufficiale successore del fenomeno mondiale catapulterà i giocatori in viaggi esilaranti, variando da ricostruzioni storiche accurate ad avventure selvagge. Dopo aver scelto i compagni di viaggio e aver fatto scorta di tutto il necessario, i player si imbarcheranno in un’avventura costellata di scelte difficili, nuovi pericoli e situazioni inaspettate. Con eventi casuali e senza continuità temporale in cui le scelte fatte influiranno sull’intera compagnia di viaggio e sul risultato futuro del gioco, c’è sempre una storia tutta nuova all’orizzonte.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio pubblicato da Gameloft.

Queste le feature del gioco:

• Crea il tuo gruppo di viaggio partendo da classi diverse, ognuna con i propri oggetti iniziali, abilità e tratti di personalità casuali, per rendere unico il tuo viaggio in Oregon ogni volta che giochi.

• Supera centinaia di eventi casuali in cui ogni scelta che fai influisce sul party e sugli eventi futuri con risultati influenzati dalle abilità e dai tratti unici dei membri del tuo gruppo.

• Ricordati di prenderti cura del gruppo, del carro e dei buoi o diventeranno tutti vittime del sentiero.

Caratteristiche:

• Affronta 12 viaggi giocabili.

• Monitora la salute, il morale, la resistenza e l’igiene dei membri del tuo gruppo.

• Gestisci il tuo inventario per portare tutto ciò che puoi nel carro.

• Effettua la manutenzione del tuo carro per evitare guasti e perdite di inventario dovute a deterioramento o fuoriuscita.

• Impara a conoscere persone e luoghi reali della rotta nel tuo diario interattivo.

• Raccogli e impara a conoscere tutti gli animali interessanti che incontrerai lungo la strada.