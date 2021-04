Yasuke: ecco il trailer dell’anime Netflix!

Che Netflix stia cercando di inserirsi nell’industria degli anime non è certo una notizia. Da anni ormai la piattaforma di streaming più famosa al mondo produce, anche con un certo successo, serie d’animazione del livello di Beastars, Castelvania, Blood of Zeus e Baki. Ma durante la recente convention digitale AnimeJapan 2021, Netflix ha annunciato un piano poderoso, che prevede l’arrivo di ben quaranta nuove serie, la prima delle quali sarà Yasuke.

Attesa per il 29 aprile 2021, Yasuke sarà realizzata dallo studio d’animazione MAPPA (lo stesso di Jujutsu Kaisen e della quarta stagione de L’attacco dei giganti) e avrà come protagonista appunto Yasuke, un militare di origini africane deportato in Giappone come schiavo ed elevato poi al rango di samurai. Un personaggio storico realmente esistito, vissuto nella seconda metà del ‘500, la cui vicenda si intreccia strettamente con una delle figure più note e riverite quella della storia giapponese, quella di Oda Nobunaga. La sinossi della serie fa già ben sperare:

“In un Giappone feudale dilaniato dalla guerra pieno di mecha e di magia, il più grande ronin mai vissuto, Yasuke, lotta per poter condurre un’esistenza pacifica dopo una vita di violenza. Ma quando un piccolo villaggio diventerà il centro di una guerra civile tra daimyo, Yasuke dovrà riprendere in mano la spada e aiutare un bambino misterioso, obiettivo di forze oscure e di signori della guerra assetati di sangue”



Yasuke ha già fatto la sua comparsa in alcune opere della cultura pop, come i manga Afro Samurai di Takashi Okazaki, Nobunaga Concerto di Ayumi Ishii, Hyouge Mono di Yoshihiro Yamada e The Man who Killed Nobunaga di Akechi Kenzaburo e Todo Yutaka, oltre che nella serie videoludica di NioH, nella parte del samurai di ossidiana.

Finalmente, a meno di un mese dall’uscita della serie, Netflix ha deciso di rilasciare, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il trailer ufficiale dell’anime (che potete vedere in calce alla notizia), per regalare ai fan una prima occhiata al lavoro di MAPPA, e possiamo dire con certezza che questa serie sarà davvero piena di azione!

Yasuke non è certo il primo progetto relativo a questo personaggio: era infatti previsto un film live-action incentrato sulla figura del samurai africano che doveva avere come protagonista Chadwick Boseman, ma la prematura morte dell’attore ha portato MGM, produttore della pellicola, a mettere da parte l’idea.