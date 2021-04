NBA 2k21 Arcade Edition: disponibile da oggi su Apple Arcade

Oggi si sono aggiunti al catalogo Apple Arcade oltre 30 giochi, come Fantasian e The Oregon Trail; tra questi c’è anche NBA 2k21 Arcade Edition, versione del cestistico 2k proprio per dispositivi Apple (iPhone, iPad, Apple TV e dispositivi Mac).

Come scritto nel comunicato ufficiale sul sito 2k:

NBA 2K21 Arcade Edition offre un’esperienza di basket unica nel suo genere, costruita con un motore grafico che offre una risoluzione di gioco impressionante su tutti i dispositivi Apple, oltre a vantare immagini, intelligenza artificiale e animazioni notevolmente migliorate.

I giocatori possono provare l’emozione di mettersi nei panni delle loro star preferite dell’NBA e portare il loro gioco al livello successivo attraverso una varietà di entusiasmanti modalità:

Gioca a basket 5 contro 5 con i roster NBA aggiornati della stagione 2020-2021 in Arena Quick Match;

Prova partite frenetiche ed esagerate sui campi di strada in Blacktop Quick Match;

Unisciti a un amico nel multiplayer online per giocare su più piattaforme tramite il Game Center;

Inizia un viaggio verso lo status di leggenda NBA in La mia CARRIERA e trascorri ore a navigare attraverso le storyline personali e i progressi.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.