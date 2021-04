Studio Ghibli: aggiornamenti sul film di Hayao Miyazaki

Studio Ghibli è recentemente tornato a far parlare di sé, grazie al suo primo film completamente animato in computer grafica, Aya and the Witch, che ha visto alla regia Goro Miyazaki, il figlio del maestro Hayao Miyazaki, premio Oscar con La città incantata e co-fondatore, con Toshio Suzuki, del principale studio d’animazione del paese del Sol Levante.

Ma è proprio ad Hayao Miyazaki che sono legate le notizie più entusiasmanti che provengono da Studio Ghibli. Come ormai noto infatti, il maestro ha deciso di interrompere il suo pensionamento per tornare a lavorare su un nuovo progetto, un film dal titolo How Do You Live? Un progetto che, almeno stando a quanto riportato lo scorso marzo, era arrivato a circa il 50% della sua realizzazione.

Ora però, nuovi aggiornamenti provenienti da un animatore dello studio, sembrerebbero indicare che il film potrebbe essere completato prima del previsto. In un’intervista rilasciata al podcast giapponese After 6 Junction (la cui traduzione è disponibile su Reddit), l’animatore veterano di Studio Ghibli, Toshiyuki Inoue, avrebbe infatti dichiarato che Miyazaki potrebbe terminare i lavori sulla sua nuova pellicola entro l’autunno.

Inoue è una delle figure simbolo del mondo anime: la sua carriera leggendaria lo ha portato a lavorare in titoli del livello di Akira, Ghost in the Shell, Kiki Consegne a domicilio e Wolf Children. L’animatore ha rivelato anche che Takeshi Honda, il direttore dell’animazione di Evangelion 3.0+1.0, sta lavorando proprio per il nuovo film di Miyazaki. Inoue ha anche cercato di spiegare quali siano gli obiettivi del maestro a livello estetico, e quale standard stia cercando di raggiungere con questo suo nuovo lavoro:

“Ciò che Miyazaki vuole è più che una semplice riproduzione della realtà. È l realizzazione di un’immagine che vada oltre la realtà. Takeshi Honda lo può fare. Lui ha visto un film parzialmente finito. Era esattamente l’anime di Miyazaki, ma anche quello di Honda”

Evidentemente Inoue ha grande fiducia nella collaborazione tra nomi così importanti dell’industria dell’animazione giapponese, e ripone grandi speranze nella pellicola. A noi non resta che sperare che Miyazaki stia effettivamente per terminare e che How Do You Live? arrivi nel 2022.