Lego Star Wars The Skywalker Saga: posticipata la pubblicazione

Il publisher Swarner Bros. Interactive Entertainment, assieme al team di sviluppo TT Games, ha annunciato che il prossimo titolo della serie LEGO, LEGO Star Wars The Skywalker Saga è stato ufficialmente rimandato, senza alcuna nuova finestra di lancio.

Il titolo, svelato lo scorso anno, non vedrà la luce nella finestra di lancio originariamente fornita dal team, ovvero quella primaverile. Per giocare LEGO Star Wars The Skywalker Saga, purtroppo, ci toccherà attendere un tempo indefinito. Intanto, qui vi lasciamo alle parole del team annunciate in giornata.

Tutti alla TT Games stiamo lavorando duro per far sì che il prossimo titolo LEGO, dedicato all’immenso mondo di Star Wars, sia il più grande e il miglior titolo della serie mai fatto ma, per farlo, avremo bisogno di più tempo. Non saremo in grado di pubblicare il gioco nell’originale finestra di lancio annunciata tempo fa, ma forniremo il più presto possibile una finestra aggiornata.



LEGO Star Wars The Skywalker Saga è attualmente atteso per il 2021 per PC (tramite Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.