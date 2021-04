Jump Force: pubblicato il gameplay trailer per Giorno Giovanna

Bandai Namco e Spike Chunsoft, ripettivamente publisher e sviluppatore di Jump Force, hanno pubblicato poco tempo fa un nuovo gameplay trailer per il personaggio finale del Character Pass 2, in arrivo questa primavera.

Parliamo di Giorno Giovanna, celebre personalità proveniente dal mondo di JoJo’s Bizarre Adventure. I primi screenshot pubblicati qualche tempo fa, ci avevano dato un assaggio di ciò che vedremo una volta rilasciato il personaggio, ma adesso possiamo finalmente ammirarlo in tutte le sue fattezze.

Vi ricordiamo che Jump Force è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita dal trailer gameplay di Giorno Giovanna.

Crea il tuo avatar per combattere assieme ai più potenti eroi manga in una modalità storia originale, o prova la sala d’attesa online per sfidare gli altri giocatori e scoprire una vasta gamma di modalità e attività.