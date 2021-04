Summer Game Fest 2021: annunciato il periodo ufficiale dell’evento

Purtroppo, anche quest’anno dovremo rimandare per l’anno prossimo i nostri appuntamenti preferiti con il mondo videoludico. Tanti sono stati già gli annunci di eventi “fisici” cancellati ma, non tutto è perduto. Infatti, molti di questi terranno comunque degli eventi virtuali e, tra questi, figura adesso anche il Summer Game Fest 2021.

Proprio così. Geoff Keighley, il conosciuto presentatore e amico di svariati sviluppatori, ha annunciato che il suddetto evento si terrà nel mese di giugno e che includerà, ancora una volta, il “Day of the Devs Summer Game Fest Edition“. Quest’ultimo, prodotto dalla Double Fine Production e iam8bit, punterà i riflettori su un gruppo selezionato di sviluppatori indipendenti, atto a dar voce ai nuovi e giovani volti dell’industria videoludica.

Le informazioni non finiscono qui. Difatti, sarà lecito aspettarsi, secondo quanto detto in via ufficiale, nuovi giochi e novità e gameplay esclusivi, più le svariate performance musicali a tema videogiochi, come già visto lo scorso anno.

Gli sviluppatori interessati alla partecipazione, possono ora sottoscrivere le proprie creazioni tramite il form che trovate a questo indirizzo, applicabile fino al 9 aprile. Nelle settimane che seguono, verranno annunciati tutti gli ospiti dell’evento. Infine, per ulteriori informazioni, potete dare un’occhiata al sito ufficiale del Summer Game Fest 2021.