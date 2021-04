Shaman King: il reboot avrà 52 episodi!

L’anime reboot di Shaman King ha fatto soltanto ieri il suo debutto in Giappone, ma, attraverso il sito ufficiale, è stato rivelato da quanti episodi sarà composta la serie completa ispirata al manga di Hiroyuki Takei. La serie infatti verrà rilasciata anche i un box di quattro Blu-ray ognuno dei quali conterrà 13 episodi, per un totale di 52.

Il primo Blu-ray sarà disponibile a partire dal 25 agosto, mentre il secondo arriverà il 24 novembre. Bisognerà invece attendere il 23 febbraio 2022 per il terzo, con il quarto a chiudere la serie il 25 maggio 2022.

Ad ogni modo Shaman King arriverà anche su Netflix durante il corso di questo 2021, anche se una data ufficiale di lancio dell’anime reboot sul servizio di streaming non è stata ancora condivisa.

Questo nuovo anime adatterà la versione definitiva del manga di Takei, che era stata terminata dal mangaka soltanto dopo la fine delle prima serie anime del 2001, e ripubblicata in 35 volumi da Kodansha.

L’anime è stato prodotto dallo studio d’animazione Bridge con la regia di Joji Furuta (The Seven Deadly Sins), gli script di Shoji Yonemura (Pokemon), il character design di Satohiko Sano (Talentless Nana) e le musiche di Yuki Hayashi (My Hero Academia).

La opening originale, Soul Salvation, è stata affidata ancora una volta alla voce di Megumi Hayashibara (anche se i fan italiani potrebbero avere nostalgia della bellissima sigla dell’anime del 2001 firmata da Marco Masini). La cantante è soltanto uno dei tanti ritorni della serie. Moltissime sono state infatti le voci originali del primo adattamento animato a voler fare ritorno anche per questo reboot.