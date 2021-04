Oddworld Soulstorm: rivelati i requisiti per PC

Oddworld Soulstorm arriverà tra soli quattro giorni, e sarà gratuito per tutti i possessori di un abbonamento PlayStation Plus. Dunque è più che probabile che la nuova avventura di Abe nel suo tentativo di distruggere i Mattatoi Ernia e salvare tutti i suoi simili andrà in scena principalmente su PlayStation 4 e PlayStation 5 (dove avrà una risoluzione e un frame rate pazzeschi), tuttavia il titolo di Oddworld Inhabitans arriverà anche su Xbox One, Xbox Series X e S e su PC.

E oggi finalmente sono stati resi noti i requisiti, sia quelli minimi che quelli consigliati, per poter godere al meglio della nuova iterazione della saga. E non vi preoccupate: non sembra proprio che ci sarà bisogno di un supercomputer.

Come reqisiti minimi infatti si richiedono un processore Intel Quad Core da 1.7 Ghz con una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 760 e 8 GB di RAM. Per quanto riguarda i requisiti consigliati, anche questi sembrano essere abbastanza ragionevoli: un processore Intel Quad Core da 2.3 Ghz, una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 970 e 16 GB di RAM. Insomma, specifiche più che ragionevoli, di cui vi presentiamo anche una lista completa.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit Processore: Intel Quad Core 1.7Ghz

Intel Quad Core 1.7Ghz Scheda grafica: Nvidia GTX 670 o equivalente

Nvidia GTX 670 o equivalente RAM: 8 GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit Processore: Intel Quad Core 2.3Ghz

Intel Quad Core 2.3Ghz Scheda grafica: Nvidia GTX 970 o equivalente

Nvidia GTX 970 o equivalente RAM: 16 GB

Vi ricordiamo che Oddworld Soulstorm arriverà il prossimo 6 aprile 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (in esclusiva su Epic Games Store).