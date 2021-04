Oddworld Soulstorm avrà il free upgrade da PS4 a PS5

Oddworld Soulstorm, la nuova fatica di Oddworld Inhabitans, è ormai pronto a uscire, con l’arrivo del titolo previsto per il prossimo 6 aprile 2021 su tutte le principali piattaforme. Abe tornerà dunque, in quella che sarà una sorta di rilettura della sua seconda avventura in assoluto, e lo farà in grande stile, con un’uscita cross-gen su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Dal momento che il titolo sarà gratuito per tutto il mese di aprile per i possessori di un abbonamento PlayStation Plus su PS5, è più che probabile che la maggior parte dei giocatori che si avventureranno su Oddworld stavolta avranno una console Sony, e la casa di sviluppo ha una buonissima notizia per tutti loro.

In una intervista a Gematsu infatti, Oddworld Inhabitans ha conferamtato che Oddworld Soulstorm offrirà la possibilità del free upgrade sulle console PlayStation. Dunque i giocatori che acquisteranno la versione per PS4 avranno poi la possibilità di aggiornare il platform game alla sua versione per PS5 senza costi aggiuntivi.

Un servizio che in realtà è tutt’altro che scontato: non tutti i titoli cross-gen hanno infatti scelto di offrire questa possibilità. Ovviamente c’è qualche limitazione, come l’impossibilità, per i giocatori che hanno già una versione per PlayStation 5, di scaricare anche la verisione per PlayStation 4. Ma non si può dire che non si tratti di una bellissima notizia per i fan.

Oddworld Soulstorm arriverà il 6 aprile, per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC (via Epic Games Store, con requisiti abbastanza modesti che sono stati appena rivelati)