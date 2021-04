Uncharted: posticipata (di poco) l’uscita del film

Sony Pictures ha deciso – nuovamente – di posticipare (seppur di poco) l’uscita dell’adattamento cinematografico di Uncharted. Come svela Variety, il titolo non arriverà più l’11 febbraio 2022 ma il 18 febbraio 2022. Insomma, un posticipo veramente ‘minore’ ma nonostante questo da riportare.

Non è il primo posticipo che subisce il film. Tra le date di uscita fissate da Sony in questi mesi ci sono stati il 5 marzo 2021, il 16 luglio 2021 e l’8 ottobre 2021, senza contare tutte le innumerevoli volte in cui fu annunciato il film per una possibile release tra il 2016 ed il 2017.

Il cast stellare del film vede protagonisti due attori come Tom Holland e Mark Walhberg (nel ruolo, rispettivamente, di Nathan Drake e Victor Sullivan), Sophia Taylor Ali (Truth or Dare, Grey’s Anatomy) nella parte di Chloe Frazer, Tati Gabrielle (The 100, Le terrificanti avventure di Sabrina) come Braddock e Antonio Banderas in un ruolo non ancora specificato.

Nonostante le difficoltà vissute dalla produzione di Uncharted, Holland è stato il primo a sostenere, in un video condiviso su Instagram a settembre 2020, che la produzione stava andando bene e che “il film è tutto ciò che ho sempre sognato che fosse”, e lo stesso Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog ha dato la sua “benedizione” ad Holland durante le riprese.