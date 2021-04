Black Widow: Olga Kurylenko è nel cast

Black Widow è stato posticipato a quest’estate ed i fan del Marvel Cinematic Universe dovranno aspettare ancora un po’ prima di rivedere l’antieroina dei fumetti interpretata da Scarlett Johansson in azione. Nell’attesa di gustarsi questa nuova pellicola, The Direct ha svelato una novità sul film.

Il sito ha affermato che l’attrice Olga Kurylenko (Quantum of Solace) è nel cast del cinefumetto in un ruolo top-secret, sebbene sia considerato comunque ‘minore’. Non è chiaro se la Kurylenko interpreterà un personaggio proveniente dai fumetti o uno creato ad hoc per la pellicola.

La Johansson, anche produttrice, riprenderà i panni di Natasha Romanoff in quello che è un vero e proprio prequel ambientato subito dopo gli eventi di Captain America: Civil War e poco prima di quelli di Avengers: Infinity War. Nel cast troveremo anche Florence Pugh nei panni di Yelena Belova. Tra gli altri membri citiamo O-T Fagbenle, David Harbour, Rachel Weisz, William Hurt e Ray Winstone.

La pellicola su Black Widow, prodotta dai Marvel Studios, è attesa per il 9 luglio in contemporanea sia nei cinema che su Disney+ tramite “Premium Access”.