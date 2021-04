Shang-Chi: Dallas Liu è nel cast

Deadline svela un nuovo ingresso nel cast di Shang-Chi and the legend of the Ten Rings, uno dei prossimi cinecomic di casa Marvel Studios in arrivo quest’anno. Deadline conferma che l’attore Dallas Liu è entrato a far parte del cinecomic in un ruolo top-secret e, vista la natura di questi progetti della Casa delle Idee, non possiamo far altro che speculare su quale personaggio dei fumetti possa interpretare, a meno che non sia creato ad hoc per il grande schermo.

Simu Liu interpreterà l’eroe protagonista nella pellicola firmata da Destin Daniel Cretton. Nel cast troveremo anche Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh e Ronnie Chieng, sebbene la Marvel non abbia svelato tutto il cast al completo, mantenendo un certo alone di mistero su tutto il progetto.

Kevin Feige è il produttore di Shang-Chi mentre come produttori esecutivi figureranno Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Jonathan Schwartz. La pellicola è parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e, prevista per luglio, è stata posticipata ufficialmente al 3 settembre di quest’anno.