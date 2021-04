Space Jam: New Legends, ecco il poster

Warner Bros. Pictures ha annunciato per la giornata di domani il primo full trailer di Space Jam: New Legends (in originale Space Jam: A New Legacy), annunciando che da noi in Italia debutterà nei cinema a settembre. Per ora potete ammirare il poster ufficiale comodamente qui sotto.

Il film è il sequel dell’acclamata pellicola ibrida animazione/live-action del 1996 in cui vedevamo Michael B. Jordan unirsi ai Looney Tunes per giocare una partita di basket.

Malcolm D.Lee ha firmato la regia mentre LeBron James sarà il protagonista ufficiale; James e Ryan Coogler saranno i produttori. Nel nuovo film, il campione di pallacanestro si ritroverà nel mondo dei Looney Tunes per giocare una nuova partita di basket in compagnia di Bugs Bunny, Lola Bunny, Duffy Duck, Gatto Silvestro, Titti e tutti gli altri personaggi della scuderia. Nella pellicola vedremo anche tanti camei di personaggi di proprietà Warner come Matrix, i supereroi DC, Mad Max.

Nel cast troveremo anche Don Cheadle e Sonequa Martin-Green. Space Jam: New Legends debutterà in USA il prossimo 16 luglio ed arriverà, in contemporanea, nei cinema e sulla piattaforma digitale HBO Max.