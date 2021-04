Anime: gli adattamenti più desiderati dai fan

Gli anime sono perennemente in moto, sempre pronti a regalare ai fan nuove serie legate a qualsiasi tipo di opera, sviluppando spesso intricati franchise narrativi crossmediali. La maggior fonte di ispirazione di ogni serie animata giapponese rimane però il manga, una delle forme espressive e narrative più diffuse in Giappone, con un panorama sterminato di autori e opere a cui attingere.

L’industria anime si trova adesso di fronte a un crocevia fondamentale: con un’opera come L’attacco dei giganti che veleggia rapida verso la sua conclusione, Dragonball Super fermo da più di due anni, e serie come One Piece e My Hero Academia che sembrano anche loro aver imboccato il cammino verso il finale, si sente, ora più che mai, la necessitàdi un ricambio, di nuovi stimoli e di nuovi adattamenti.

Una prima scossa l’hanno data Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, due anime che sono riusciti a raggiungere un successo impressionante e che si candidano a essere protagonisti e fenomeni trainanti della nuova generazione, ma è evidente che due serie da sole non bastino.

Per questo Funimation ha approfittato della recente convention AnimeJapan 2021 per avviare un sondaggio tra i fan per capire quali siano i manga che il pubblico vorrebbe vedere adattate in una serie animata, e i risultati sono stati condivisi attraverso il profilo Twitter della compagnia. Questa è lal ista dei titoli più gettonati:

The Dangers in My Heart : una commedia romantica che vede protagonista il misantropo e antisociale Kyotaro Ichikawa che finisce per innamorarsi di Anna Yamada, una ragazza bellissima e popolare, ma diversa da tutte le altre

Senpai is Otokonoko : la storia di un giovane che si innamora del suo senpai e decide di diventare il suo primo e unico amore

I'm in Love with a Villainess : un manga isekai nel quale Rei Ohashi si reincarna all'interno del suo videogioco preferito cercando di coronare il suo amore per la villain del titolo

Onimai : Mahiro Oyama prende una misteriosa medicina che gli ha dato sua sorella minore Mihari, ma la sostanza lo trasforma in una ragazza! Una vita tutt'altro che facile! Ce la farà Mahiro?

: Mahiro Oyama prende una misteriosa medicina che gli ha dato sua sorella minore Mihari, ma la sostanza lo trasforma in una ragazza! Una vita tutt’altro che facile! Ce la farà Mahiro? Komi Can’t Communicate: Komi è una ragazza bellissima, ma soffre di una terribile ansia sociale. Il manga la segue nei suoi tentativi di approcciare le persone attorno a lei, superando le sue paure