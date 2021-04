The Trench: Warner cancella il film della DC

Warner Bros. Pictures ha deciso ufficialmente di cancellare l’annunciato spin-off di Aquaman, The Trench. The Hollywood Reporter conferma che lo spin-off basato sulle creature incontrate da Aquaman nel suo film solista non verrà più realizzato ed è stato cancellato.

Lo spin-off, annunciato come un vero e proprio horror all’interno dell’Universo della DC Comics, è stato scritto da Noah Gardner e Aidan Fitzgerald. James Wan, regista del film su Aquaman, ha sviluppato la pellicola e voleva produrla insieme a Peter Safran. Wan resterà a bordo della DC dirigendo Aquaman 2.

Secondo le fonti del sito, The Trench è stato considerato fino all’ultimo dalla Warner, ed è stata anche accarezzata l’idea di renderlo un prodotto distribuito in esclusiva su HBO Max. Nonostante questo l’idea è stata bocciata. Walter Hamada della DC Films ha affermato che potrebbe dar di nuovo linfa vitale al progetto in futuro, ma al momento non ci sarebbe posto per il film nel nuovo piano cinematografico per la DC Comics.