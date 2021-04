New Gods: Warner ha deciso di cancellare il film della DC Comics

Non solo The Trench. The Hollywood Reporter conferma che la Warner Bros. Pictures ha deciso di cancellare anche l’annunciato film sui New Gods di casa DC Comics che era stato sviluppato a quattro mani dalla regista Ava DuVernay e da Tom King. L’annuncio è una doccia gelata per i fan che attendevano la versione dei Nuovi Dei cinematografica.

Secondo la Warner, New Gods non avrebbe più “un senso” all’interno dei nuovi piani della major per la DC Comics al cinema. Per il The Hollywood Reporter ad aver complicato la situazione del film è stata la presenza di Darkseid nella sceneggiatura: il personaggio è apparso recentemente in Zack Snyder’s Justice League e la major vorrebbe che passi un po’ di tempo dalla sua ultima apparizione ed una potenziale nuova.

Queste le parole di AvaDuvernay all’annuncio: “Tom, ho amato scrivere New Gods con te. Mi dispiace che la saga di Barda, Scott, Granny, Altopadre e le Furie finisca così. Scavare nel Quarto Mondo di Jack Kirby è stata l’avventura di una vita. Questo non può esserci portato via. Grazie per la tua amicizia”