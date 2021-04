Brawl Stars: mostrati i due prossimi brawler

Nell’episodio di Brawl Talk pubblicato poche ore fa, Supercell, con i soliti Ryan e Dani, hanno mostrato le novità in arrivo su Brawl Stars. In primis è stata annunciata la prossima season, ovvero la sesta, che si chiamerà “The Gold Armed Bang”. Il brawler cromatico della stagione sarà Belle, una fuorilegge che rapina le banche, una cecchina che come attacco principale spara un proiettile che rimbalza avanti e indietro. Per la super invece spara un proiettile speciale: il nemico che viene colpito subisce danni extra da ogni fonte. Belle arriva anche con la classica skin sbloccabile all’ultimo livello del pass, dal nome Goldhand. Al primo livello si sbloccherà invece la skin di Gunslinger di Colt.

Arriveranno poi una serie di skin a tema Selvaggio West: Ringhio Marshall, Tara Misfortune, Amber de la Vega e Quickdraw Edgar. Nella Power League Season si potrà sbloccare 8-bit Saloon. Arriveranno poi altre skin per Bea, Sandy ed Energetik. Successivamente viene mostrata una nuova modalità, Knockout, sfida al meglio delle 3, dove se si perde una vita non c’è respawn, e vince la squadra che elimina tutti gli avversari.

Viene poi mostrato il secondo brawler in arrivo su Brawl Stars. Si tratta di Squeak, membro della Starr Force Trio del Colonnello Ringhio, alieno nato dalla saliva che si accumulava sui giochi per cane di Ringhio. Come attacco principale lancia un giocattolo che si attacca ai muri e ai nemici, mentre come super lancia una bomba con un’area di esplosione estesa.

Nel finale lo stesso Ryan annuncia la sua ultima presenza in Brawl Talk, in quanto ora ha assunto il nuovo ruolo di Lead Community in Supercell.

La precedente stagione era “La Starr Force”.