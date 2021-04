Atelier Ryza: mostrati i costumi per celebrare il milione di copie vendute

Qualche giorno fa Koei Tecmo aveva annunciato che la serie Atelier Ryza aveva superato il milione di copie vendute con i capitoli Ever Darkness & the Secret Hideout e Lost Legends & the Secret Fairy e che, per festeggiare, sarebbe arrivato un DLC con due costumi della protagonista Ryza che celebravano l’evento. Costumi che sono stati mostrati in una livestream di qualche giorno fa, e che potete vedere nell’immagine qui sotto.

Il primo costume, White Lily of Summer, sarà per il primo capitolo, mentre High Summer Formal arriverà per il secondo episodio. Non è stata però annunciata la data in cui saranno resi disponibili. Qui sotto potete vedere i costumi nel tweet di Koei Tecmo Europe.