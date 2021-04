Astral Ascent: mostrato il boss Aries

A fine marzo è arrivato su Kickstarter Astral Ascent, platform rogue-lite in sviluppo da parte dello studio francese Hibernian Workshop (autori di Dark Devotion). Il gioco è riuscito, nei primi due giorni, ha raggiungere il primo obiettivo posto a 30.000 euro (al momento in cui scriviamo le donazioni sono arrivate quasi a 51 mila).

Astral Ascent è un platform rogue-lite in due dimensioni ambientato in un mondo fantasy moderno. Nei panni di uno (o due, in cooperativa locale) di quattro eroi, il giocatore deve scappare dal Giardino, una prigione astrale sorvegliata da 12 potenti e malvagi boss: gli Zodiaci.

Proprio nell’ultimo aggiornamento pubblicato da parte degli sviluppatori, viene mostrato uno di questi boss, Aries. Qui sotto potete vedere l’artwork e come si presenterà nel gioco. Ricordiamo che per tutta la durata della campagna crowdfunding sarà possibile scaricare la versione demo attraverso Steam.

Questa la descrizione del gioco:

GIOCO SPELL-BUILDING: Stiamo costruendo dozzine di incantesimi da trovare, combinare e persino migliorare! Avrai tonnellate di combo mortali da testare durante ogni nuova run.

12 BOSS ONNIPOTENTI: Gli Zodiaci sono 12 guardiani esperti spediti in quattro meravigliosi mondi. Porteranno sul campo di battaglia attacchi, abilità e schemi distinti, nonché retroscena da scoprire…

4 EROI INDIMENTICABILI: il gioco offre 4 personaggi straordinari con gameplay completamente diversi da scoprire. Ognuno di loro ha una storia da raccontare!

UN BELLISSIMO MONDO FANTASY MODERNO: sfreccia attraverso paesaggi giganteschi. Esplora aree originali e lavorate a mano. Scopri il mondo creato dai nostri artisti, con una splendida grafica e un’animazione fotogramma per fotogramma.

NON ANDARE DA SOLO: il peso del destino è troppo pesante per portarlo da solo? Non preoccuparti e porta un amico a giocare nella nostra modalità cooperativa per 2 giocatori. Combatti e schiaccia i tuoi nemici insieme in modalità cooperativa locale o online utilizzando la funzione di riproduzione remota insieme di Steam