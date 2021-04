Resident Evil Village: confermato il photo mode

Nella giornata di ieri IGN ha pubblicato un video gameplay su PS4 Pro dedicato a Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della serie survival horror di casa Capcom. A poco più di un mese dalla sua uscita ufficiale Ethan Winters comincia a mostrarsi nella sua nuova avventura, almeno su una piattafrma current gen.

Ma a ben guardare, il nuovo trailer sembra rivelarci qualcos’altro. Come notato infatti da MP1st c’è un’immagine nel trailer che sembra riferirsi al photo mode. Non è qualcosa di esplicito, non si tratta di un momento particolarmente lungo, ma solo di qualche frame (che potete osservare in fondo all’articolo), e non c’è ancora nulla di ufficiale o confermato, ma sembra proprio che alla fine l’attesissima modalità sarà presente anche su Resident Evil Village.

Capcom non ha mai accennato a un photo mode nei suoi eventi dedicati al nuovo titolo della famosa serie survival horror, ma ciò non vuol dire che nn sarà compreso nella versione definitiva del gioco.

Insomma, il trailer gameplay si è dimostrato davvero ricco di novità, dal momento che sembrerebbe aver introdotto anche un nuovo personaggio mai visto!

Resident Evil Village arriverà il prossimo 7 maggio 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia.