Outriders: ancora problemi con il multiplayer

Se pensiamo a questi primi mesi del 2021, Outriders è senza dubbio uno dei titoli di punta e uno dei lanci principali, e si è guadagnato un’accoglienza entusiastica da parte dei fan. Ma anche i migliori possono avere qualche problema. E quelli del nuovo titolo di casa People Can Fly e Square Enix sono tutti nel comparto multiplayer.

Sono tantissmi i giochi che, al lancio o subito dopo un aggiornamento, hanno vissuto simili problematiche, non ultimi due giganti come Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, e sembra proprio che Outriders non faccia eccezione. Dopo la scoperta di un bug che impedisce il cross play tra le diverse piattaforme, i giocatori hanno avuto una brutta sorpresa nella giornata di oggi, quando non sono riusciti ad accedere ai server.

Il developer è immediatamente intervenuto sulla questione, rilasciando un messaggio destinato ai fan su Twitter:

“Sappiamo dell’attuale instabilità dei servere stiamo cercando soluzioni. Vi daremo un aggiornamento il più presto possibile”

Per il momento non è ancora noto quando i server di Outriders torneranno online, soprattutto dopo l’aggiornamento fornito un paio d’ore fa da People Can Fly:

“Stiamo lavorando duramente sulla questione e speriamo di avere presto delle novità. Vi faremo sapere il prima possibile, ma difficilmente avremo notizie nei prossimi 10-20 minuti, quindi questo potrebbe essere un buon momento per prendervi un drink, uno snack e portare a spasso il vostro cane/coso-che-sembra-una-iena”

Insomma sembra proprio che ci vorrà un po’ prima che i problemi di instabilità dei server di Outriders venano risolti. Per il momento l’unica cosa che si può tentare di fare è quella di riavviare prima il router e poi il gioco, ma per come stanno le cose, potrebbe volerci un po’ prima che possiate giocare di nuovo.