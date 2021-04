Shin Kamen Rider: annunciato il nuovo film di Hideaki Anno

La recente uscita al cinema di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time è stata sicuramente baciata dal successo, regalando un’altra soddisfazione al creatore della saga, Hideaki Anno, che ha così completato la sua rilettura del celeberrimo anime mecha che lo ha consegnato alla storia. Tuttavia, come confidato anche dallo stesso Anno, il regista ha chiuso definitivamente con la storia di Shinji Ikari e della NERV, ed è pronto a volgersi verso nuovi progetti, come, ad esempio, quello di Shin Kamen Rider.

Annunciato oggi, con un video su YouTube, dallo studio di produzione Khara, Shin Kamen Rider arriverà nel marzo 2023 ed andrà ad arricchire l’universo cinematografico condiviso di Toho Company, iniziato nel 2016 con Shin Godzilla e che vedrà presto anche l’arrivo di Shin Ultraman. La serie, considerata uno dei grandi capolavori del genere Sentai, è un fan favourite in Giappone, e Anno ha voluto spiegare esattamente perché ha scelto questo progetto:

“Cinquant’anni fa quasi ogni ragazzo delle elementari era incantato dall’eroe Kamen Rider. Io non facevo eccezione. Ho avviato questo progetto con il desiderio di restituire alcuni dei magnifici doni che ho ricevuto da quello show tv di cinquat’anni fa, nella forma di un film, cinquant’anni dopo”



Non sarà certo la prima volta che Anno prende in mano un franchise amatissimo ma da tempo trascurato: con Shin Godzilla il creatore di EVA è riuscito a dare una visione completamente nuova, e spaventosa, del gigantesco lucertolone, e il film è rapidamente diventato quello di maggior successo (anche commerciale) nella saga. L’interpretazione oscura, tormentata e complessivamente più realistica data da Anno a questa pellicola si rifletterà probabilmente anche nei prossimi lavori su Ultraman e Kamen Rider.

L’annuncio di Shin Kamen Rider è arrivato, inoltre, in un’occasione molto particolare, e ciò durante il 50esimo anniversario della saga. La serie Sentai è infatti comparsa per la prima volta su uno schermo nel 1971, e verrà omaggiata, nel corso di quest’anno con il Kamen Rider 50th Anniversary Project. Inoltre, insieme al film firmato Hideaki Anno, èstata annunciata anche una serie anime, che farà il suo debutto nel corso del 2022.