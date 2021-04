My Hero Academia: il manga va in pausa per via della salute di Horikoshi

My Hero Academia è sicuramente una delle opere manga e anime attualmente sulla cresta dell’onda, sia grazie al recentissimo esordio della quinta stagione della serie animata, sia per la svolta dark e matura assunta dalla controparte cartacea, che è recentemente entrata in quello che dovrebbe essere il suo arco narrativo finale.

Tuttavia sembra che per una settimana i fa dovranno rinunciare al tradizionale capitolo delle avventure di Deku e dei suoi amici. Questo è quanto annunciato da Shueisha attraverso l’accout Twitter del magazine Weekly Shonen Jump (sul quale My Hero Academia viene serializzato). La causa sta nelle condizioni di salute non ottimali dell’autore, Kohei Horikoshi, che è stato così costretto a dare fortait per il numero del prossimo lunedì. Si tratta del primo stop in assoluto per Horikoshi, che finora era sempre stato preciso come un metronomo nella sua serializzazione settimanale.

Ma i fan non devono preoccuparsi. My Hero Academia sarà pronto a tornare fin da subito con il numero 19 di Weekly Shonen Jump, in uscita il prossimo 12 aprile, riprendendo la sua marcia verso una conclusione che si avvicina sempre di più.

Con l’inizio della quinta stagione, e l’annuncio della data d’uscita ufficiale del terzo film, My Hero Academia World Heroes Mission, è arrivata anche la notizia dello straordinario successo del manga: ci sono infatti oltre 50 milioni di copie dell’opera in circolazione! Un risultato davvero straordinario che non potrà che rendere felice Horikoshi!