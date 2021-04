Outriders potrebbe ricevere diverse espansioni in futuro

Ed eccoci nuovamente a parlare di Outriders, third person shooter RPG, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e Google Stadia. In questi giorni, purtroppo, l’opera targata People Can Fly sta presentando diversi problemi sull’infrastruttura dei server, impedendo ad alcuni giocatori l’accesso al titolo.

Tralasciando l’argomento appena citato, direttamente ai microfoni di Forbes, abbiamo appreso che gli sviluppatori sarebbero intenzionati ad espandere ulteriormente il gioco tramite alcuni contenuti aggiuntivi. Addentrandoci nei dettagli, quest’ultimi dovrebbero essere completamente slegati dalla trama principale, quindi, l’azienda avrebbe intenzione di creare qualcosa mai visto prima legato sempre allo storytelling, ma questo potremo saperlo solo quando People Can Fly prenderà una decisione in tal merito, dove l’ultima parola spetta direttamente alle vendite del gioco, poiché solo in quel caso la compagnia darà un supporto costante all’opera.

Intanto, ecco le dichiarazioni di Bartek Kmita, Game Director di People Can Fly: