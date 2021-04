GRIT: annunciato un nuovo battle royale ambientato nel Wild West

I battle royale difficilmente passeranno di moda e a dimostrazione di ciò basti vedere quanti nuovi titoli, più originali o meno, si stiano affacciando sulla scena. L’ultimo arrivo è GRIT, dalla software house Team GRIT.

Stavolta non si parla di un’ambientazione contemporanea o futuristica, bensì di un leggendario universo conosciuto per molti media e che ha appassionato tantissime persone (e non solo videogiocatori). La produzione infatti vedrà 100 giocatori sfidarsi nel Wild West.

Al momento l’uscita di GRIT è prevista solo su PC tramite Steam e arriverà questa primavera in Accesso Anticipato.