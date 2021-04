Dragon Quest Rivals Ace chiuderà i battenti il 5 luglio

Square Enix ha purtroppo annunciato che il gioco di carte free-to-play Dragon Quest Rivals Ace chiuderà i battenti il giorno 5 luglio. Secondo la casa nipponica, stava risultando troppo difficile apportare miglioramenti apprezzabili dai giocatori della produzione.

Vedendo proprio a questo punto, ha così deciso di concludere una volta per tutte il servizio, invece di portare avanti un qualcosa che si sarebbe rivelato come difficoltoso e non adatto alla player base.

Attualmente, e ancora per poco, Dragon Quest Rivals Ace è disponibile per Switch (tramite Nintendo eShop), PC (Steam), iOS e Android solo in Giappone.