Fortnite nuova emote di Bruno Mars in arrivo

La prossima celebrità ad entrare a far parte del folle mondo virtuale di Fortnite sarà Bruno Mars. Oggi, lo sviluppatore Epic Games ha annunciato che il gioco battle royale riceverà una nuova emote di Mars, essenzialmente un ballo in-game, con la canzone del cantante “Leave the Door Open“.

I giocatori potranno acquistarlo a partire dalle 20:00 ET di stasera. Fortnite sta costantemente diventando un luogo pieno di star del mondo reale, che si tratti di streamer come “Ninja” o dell’imminente apparizione della star del calcio brasiliano Neymar. Tutto questo ovviamente in un ambientazione giurassica dedicata all’evento delle ultime patch.

La musica, in particolare, è stata un grande punto focale per il gioco. Marshmello e Travis Scott hanno entrambi tenuto enormi concerti in-game con milioni di partecipanti virtuali.