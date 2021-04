Flight Simulator i fan hanno bisogno di un elicottero

Ci si potrebbe aspettare che, in un gioco simulatore di volo, la mod del veicolo più scaricato per Microsoft Flight Simulator sia un aereo o un’ astronave. Ebbene non è così!

È un elicottero! Asobo Studio purtoppo afferma che il gioco non supporterà gli elicotteri prima del 2022. La casa non ha mai progettato un modello o una fisica di volo di un veicolo simile ad un elicottero. Semplicemente non potrebbe funzionare.

Ma i modder sono persone determinate, quindi si può già aggiungere un Airbus H135 a Microsoft Flight Simulator, vestirlo con colori fantasiosi e farlo volare comunque in giro per il mondo. Più di 85.000 persone lo hanno fatto.

Altri modder hanno realizzato oltre 130 livree.

Altri ancora hanno aggiunto circa 61 mod per eliporti in tutto il mondo.

Possiamo concludere che la community di Microsoft Flight Simulator sente il bisogno urgente di fare un giro in elicottero!