Rust grandi sorprese d’azzardo ad Aprile!

Aprile porta un altro interessante aggiornamento al gioco di sopravvivenza Rust, appena uscito anche su console. Ora puoi divertirti con nuovi modi di comunicare (emote) senza microfono nei brevi secondi prima che qualcuno ti spari o ti rapisca o ti insegua per tutta la mappa senza alcuno scopo apparente. E per i giocatori d’azzardo, c’è un nuovo modo entusiasmante per perdere i rottami metallici nel casinò.

Puoi prendere posto al tavolo da poker (che può essere configurato per 2-6 giocatori) depositando almeno 100 rottami metallici. Quindi rilassati e vedi se riesci a bluffare fino alla vittoria, l’interfaccia sembra carina e facile da usare.

Anche le slot machine, che sono state aggiunte di recente, hanno subito alcune modifiche, con meno ricompense possibili però “la possibilità di ottenere un pagamento corretto (tre simboli corrispondenti) dovrebbe essere molto più alta rispetto a prima.”

Nuovi gesti tra cui agitare, indicare, pollice in su e un applauso probabilmente sarcastico sono stati aggiunti a Rust, a cui si può accedere da un menu radiale e sono molto belli sia in terza che in prima persona. Questi gesti non disequipaggiano la tua arma e possono essere annullati a metà gesto, rendendoli meno rischiosi da usare in situazioni rischiose.

Per ulteriori informazioni sulla patch seguite il link: https://rust.facepunch.com/blog/gestures-update