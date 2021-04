Genshin Impact: banner Tartaglia e probabile data per la versione 1.5

miHoYo ha rivelato ufficialmente il 3 aprile la data per l’aggiornamento 1.5 di Genshin Impact, versione 1.5 e la data del banner di Tartaglia, dalla pagina Twitter giapponese di Genshin Impact: durerà tre settimane e terminerà il 27 aprile. Il nuovo aggiornamento, considerando le sei settimane di distanza dalla versione 1.4, potrebbe quindi arrivare il 27 aprile insieme a nuovi eventi.

Nelle scorse settimane sono state postate varie immagini da diversi leaker estratte dalla versione beta closed della patch 1.5, in particolare sono stati rivelati due nuovi personaggi: Eula, un cinque stelle Cryo e Yan Fei, un quattro stelle Pyro. È stato anche condiviso in un video l’housing system (sistema abitativo) e sarà presente di nuovo il banner di Zhongli con la seconda parte della sua Mai Quest, e un nuovo boss settimanale chiamato Azhdaha. Non vi è alcuna garanzia che miHoYo implementerà tutto il contenuto dalla versione beta closed 1.5 nel prossimo aggiornamento di Genshin Impact: poiché molte delle funzionalità devono essere ancora migliorate e non verranno rilasciate immediatamente con il prossimo update ufficiale di Genshin Impact.

Nella prossima versione sicuramente possiamo trovare i personaggi di Eula e Yan Fei: infatti la versione 1.4 ha aggiunto Rosaria come nuovo personaggio giocabile nel banner di Tartaglia. Il nuovo boss settimanale Azhdaha potrebbe avere una meccanica simile ai Geovishaps, inseriti nella versione 1.3, durante il Rite Lantern Festival. Per il momento, prendete i rumor sulle nuove meccaniche della versione 1.5 con le dovute cautele. fino a quando non avremo notizie ufficiali. Continuate a seguirci su Games Village per restare aggiornati e per maggiori informazioni. Genshin Impact è disponibile su PC, PlayStation 4 e dispositivi mobile e su Play Station 5 tramite retrocompatibilità, ma verrà lanciata una versione per PS5 questa primavera. Una versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.

