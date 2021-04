Lord of the Rings Online: leak rivela una nuova Brawler Class

Il flusso di fughe di notizie è inarrestabile, si sa, specie nel mondo dei videogiochi. L’ultima aggiunta a questo grande fiume riguarda Lord of the Rings Online e alcuni leak circa una potenziale Brawler Class. Infatti pare proprio che alcuni giocatori abbiano trascorso un po’ di tempo sul server di prova del gioco, scoprendo così informazioni inedite su questa nuova classe in arrivo e ancora in fase di sviluppo.

Lord of the Rings Online esiste dal 2007 e ha ricevuto tantissimi aggiornamenti da quando è uscito per la prima volta in commercio. Il titolo è rimasto in gran parte popolare per tutta la sua lunga durata e sembra proprio che non andrà da nessuna parte ancora per molto. Anzi, la sua base di giocatori pare addirittura rinvigorita grazie all’annuncio da parte di Amazon di una serie in streaming del Signore degli Anelli, pertanto gli sviluppatori del gioco stanno pianificando diversi aggiornamenti entusiasmanti!

Tra i piani del developer Turbine, vi è anche quello di un aggiornamento della grafica, in vista della possibilità di portare il gioco anche su Playstation 5 e Xbox Series X/S. A questo andrebbe aggiunto anche il progetto di una nuova Brawler Class, come hanno avuto modo di indagare quei giocatori che hanno potuto curiosare sul server di prova del popolare MMORPG. Informazioni che lo YouTuber Louey7 ha provveduto a raccogliere in un video (che potete trovare in calce all’articolo) per dare un po’ l’idea di quelle che saranno le caratteristiche di questa classe inedita: ne vengono analizzate le abilità curative, i colpi nei combattimenti corpo a corpo, i buff difensivi, le provocazioni disponibile a tanto altro ancora.

Naturalmente molti di questi dettagli saranno destinati a cambiare, in quanto si tratta di un progetto ancora in fase di lavorazione. Inoltre, non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita ufficiale per questa nuova classe di “attaccabrighe”, anche se non sembra improbabile il fatto che possa coincidere con la messa in onda della futura serie sulla celebre saga fantasy. Vi terremo aggiornati! Nel frattempo, vi ricordiamo che Lord of the Rings Online è disponibile per PC e Mac. E se siete fan del Signore degli Anelli non potetevi perdervi il nuovo trailer di Lord of the Rings: Gollum mostrato al Future Games Show!