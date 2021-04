Apex Legends: in arrivo contenuti a tema Titanfall nella Stagione 9

A due anni dalla sua uscita, Apex Legends continua a rinnovarsi periodicamente, aggiungendo sempre nuovi contenuti che portano una ventata di freschezza (e correzioni) al popolare titolo multiplayer: circa ogni tre mesi, infatti, viene pubblicata una nuova Stagione che introduce una nuova Leggenda, ma anche novità in fatto di armi e contenuti aggiuntivi. Attualmente il gioco è alla Stagione 8, che ha visto l’ingresso della leggenda Fuse, ma sono emerse nuove informazioni sul contenuto dell’attesissima Stagione 9 e non solo: a quanto pare, infatti, al team di sviluppo di Respawn piace programmare con un certo anticipo il proprio lavoro… Ma procediamo con ordine.

Recentemente, durante il podcast Brown Girl Gamer Code del 2 aprile, il game director Chad Grenier ha confermato che Apex Legends riceverà una quantità significativa di contenuti a tema Titanfall nella prossima Stagione 9, contenuti che nessun fan della serie ora sospesa potrà lasciarsi sfuggire.

La prossima stagione, la Stagione 9, vedrai davvero un sacco di Titanfall tornare in gioco, in un modo o nell’altro. L’ho già detto ad alcune persone, se sei un fan di Titanfall, aspetta la stagione 9 perché ci saranno delle cose davvero interessanti lì.



Come riportato poi su Twitter, ciò non significa, però, che esistano dei piani per aggiungere Titants al popolare titolo battle royale, anche se il game director non esclude la possibilità che questo avvenga un giorno, forse come parte di una modalità separata.

Grenier ha inoltre rivelato che Respawn ha già pianificato le Leggende fino alla Stagione 12, che dovrebbe essere lanciata il prossimo anno. Ciò non significa che questi nuovi personaggi siano già totalmente progettati, bensì che alcuni aspetti come i loro set di abilità si trovano in fase di sviluppo. Secondo il game director, infatti, il design del personaggio di solito è fatto in anticipo in modo che scrittori e artisti abbiano abbastanza tempo per inventare un personaggio completo.

Certamente ci sarà da divertirsi! Vi ricordiamo che Apex Legends è attualmente disponibile su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.