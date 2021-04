Ace Combat 7 Skies Unknown: il prossimo DLC arriverà in Primavera

Bandai Namco Entertainment ha recentemente svelato alcune notizie legate ai contenuti futuri in arrivo su Ace Combat 7 Skies Unknown, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, per festeggiare i 25 anni del brand, l’azienda nipponica ha pensato di omaggiare i giocatori con un nuovo DLC tutto da scoprire.

Scendendo nei dettagli, l’opera vedrà l’ingresso di tre nuovi caccia di combattimento: F-15 S, FB-22 Strike Raptor e F-16XL. In aggiunta, su Ace Combat 7 Skies Unknown vedremo delle nuovi skin per i seguenti velivoli:

Grabacr Skin (Su-47 Berkut)

Ofnir Skin (Su-37 Terminator)

Sorcerer Skin (F-15 S/MTD)

Wizard Skin (F-16XL)

Z.O.E. Skin (YF-23 Black Widow II)

Varcolac Skin (A-10C Thunderbolt II)

Huckebein Skin (MiG-21bis Fishbed)

Markov Skin (Su-35S Flanker-E)

Red Moon Skin (MiG-29A Fulcrum)

Markov Skin (Su-57)

Flash Skin (FB-22 Strike Raptor)

Butterfly Master Skin (CFA-44 Nosferatu)

Strigon Skin (Su-33 Flanker-D)

Per dare uno sguardo approfondito ai contenuti in arrivo tramite tale contenuto aggiuntivo, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un trailer, visibile come sempre in calce alla notizia.