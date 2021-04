NieR Re[in]carnation: breve clip con i brani della colonna sonora

Square Enix è tornata a pubblicare alcune delle tracce che saranno presenti nella colonna sonora di NieR Re[in]carnation, prossimo titolo della serie che arriverà in Giappone durante la prima metà del 2021 su dispositivi iOS e Android.

Come successo precedentemente, anche oggi è lo stesso compositore Keiichi Okabe a condividere il brano, ritwittando quello di Square Enix Music. Il video in questione fa sentire alcune parti di due brani che saranno presenti nel gioco, e che faranno parte dell’album in uscita il 21 aprile. Si tratta delle tracce numero 2, Inori, e numero 8, Iko. Buon ascolto.