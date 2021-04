The Caligula Effect 2: ufficiale la data del secondo live stream

FuRyu e Historia, rispettivamente publisher e team di sviluppo dietro l’atteso JRPG The Caligula Effect 2, hanno annunciato che il secondo evento live streaming interamente dedicato al titolo è stato datato al 9 aprile alle ore 13.00 italiane.

La diretta includerà un folto gruppo di nuove informazioni, assieme a battaglie e gameplay di vario tipo. Ci sarà dell’altro però, come i dettagli su ciò che comprenderà l’edizione limitata del gioco e, a fine evento, ancora altre informazioni che sono, ad oggi, del tutto sconosciute.

Per seguire l’evento vi basterà andare sul canale ufficiale YouTube o Twitter, mentre GamesVillage vi ricorda che The Caligula Effect 2 sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch a partire da questo autunno per l’occidente (mentre il 24 giugno sarà già disponibile in Giappone). Qui intanto, trovate l’ultimo trailer musicale pubblicato dagli sviluppatori.