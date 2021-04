No More Heroes III: annunciata la data del prossimo live stream

Marvelous, publisher di Grasshopper Manufacture, studio di sviluppo dietro l’attesissimo No More Heroes III, ha annunciato che un nuovo live stream interamente dedicata alla produzione si terrà in data 8 aprile alle ore 14.00 italiane.

Per seguire la diretta, vi basterà andare a questo link. Durante l’evento, presenziato da Goichi Suda, il director del titolo, verranno date nuove informazioni sullo sviluppo del terzo capitolo della saga, senza contare anche uno sguardo a ritroso dei precedenti titoli. Si vocifera inoltre un possibile nuovo gameplay.

No More Heroes III è atteso per il 27 agosto, in contemporanea mondiale, su Nintendo Switch. Ovviamente, GamesVillage vi invita a tornare da noi durante la settimana per leggere di tutto ciò che verrà detto durante l’evento.