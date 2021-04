Rainbow Six Parasite, trapela un nuovo video gameplay

Un nuovo filmato su Youtube mostra altri cinque minuti di filmati di gioco di Rainbow Six Parasite, con Ela che fa saltare in aria orde di alieni inquietanti mentre lotta per salvare un operatore REACT abbattuto da un destino orribile. A differenza della fuga di un’ora di maggio, questa fuga è quasi tutta azione, sebbene fornisca uno sguardo ad alcuni dei mix del gioco di gadget familiari e nuovi, come la nitro cell, la granata a scansione e il drone da ricognizione.

La schermata post-missione è una carrellata di obiettivi completati, bonus per i sopravvissuti e miglioramenti alla maestria. I giocatori raccoglieranno informazioni man mano che avanzano attraverso zone sempre più pericolose, un po ‘come spostarsi attraverso i rifugi di Left 4 Dead, finché non decideranno che è abbastanza e chiederanno un’estrazione. È apparentemente possibile che gli operatori che non effettuano l’estrazione, o che sono rimasti indietro tra le zone, vengano soccorsi in un secondo momento.

Dovremo aspettare per vedere cosa succederà quando Parasite si presenterà effettivamente, anche se sfortunatamente non rimane alcun segno su quando ciò potrebbe accadere.