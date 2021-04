Magic Legends: un nuovo trailer presenta la Dimir Assassin Class

Perfect World ha pubblicato un nuovo trailer di Magic: Legends, che mostra l’ultima classe aggiunta all’ARPG. Il Dimir Assassin usa combo velocissime per infliggere danni impressionanti, mentre fa affidamento anche sul controllo dei nemici e sui debuff per indebolire i loro nemici. Di seguito una descrizione della nuova classe tramite Perfect World:

Il Dimir Assassin incarna la Casa Dimir di Ravnica, capace di preparare i nemici per devastanti attacchi combo e combattere sempre alle loro condizioni con un forte senso di controllo prima di sfruttare una debolezza con effetti catastrofici.

Il team ha anche rivelato le abilità e gli oggetti sbloccabili per il Dimir Assassin, tra cui:

Costume da Dimir Assassin: è possibile ottenerlo tramite il proprio account ed è equipaggiabile in qualsiasi momento tramite la funzione Sarto presente nel gioco.

è possibile ottenerlo tramite il proprio account ed è equipaggiabile in qualsiasi momento tramite la funzione Sarto presente nel gioco. Disinformazione (disponibile a partire dal livello di classe 30): ogni volta che peschi un incantesimo, le creature che controlli guadagnano resistenza inferiore per 5 secondi. Ogni volta che scarti un incantesimo, i nemici nel raggio di circa 4 metri di distanza ottengono Vulnerabilità Superiore per 5 secondi.

ogni volta che peschi un incantesimo, le creature che controlli guadagnano resistenza inferiore per 5 secondi. Ogni volta che scarti un incantesimo, i nemici nel raggio di circa 4 metri di distanza ottengono Vulnerabilità Superiore per 5 secondi. Inseguitore Velo Notturno (Incantesimo – disponibile immediatamente ): Inseguitore Velo Notturno è un incantesimo Creatura Assassino Spirito Raro Mitico con Anti Maledizione. Entrando nel campo di battaglia, infligge danni a un nemico e lo stordisce. Essendo la sua abilità speciale, per ogni terzo incantesimo pescato, il Planeswalker si teletrasporta vicino a un nemico e gli infligge danni, ma perde la sua abilità anti-malocchio per un periodo limitato di tempo.

Per sbloccare la classe Dimir Assassin, dovrai raggiungere il livello 50 del Battle pass. Per fortuna, il personaggio è disponibile sia nel livello gratuito che in quello premium. Puoi anche trovare la classe nel Grand Tier Prize of the Dimir Assassin Booster Pack. Inoltre, sembra che siano in arrivo grandi cambiamenti, quindi speriamo che l’ARPG vedrà miglioramenti nei prossimi mesi. Magic: Legends è disponibile in open beta su Epic Games Store e Arc Games.