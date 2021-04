Atomic Heart: pubblicato un nuovo gameplay video

Dopo aver dato prova della propria potenza grafica attraverso la photo mode in-game ultra dettagliata in 4k, Atomic Heart torna a far parlare di sé e si mostra stavolta in un nuovo video gameplay. In questo immersivo simulatore sparatutto di Mundfish ambientato nella struttura sovietica № 3826 , all’interno della quale si verifica un guasto del sistema che porta i macchinari a ribellarsi contro il popolo, i giocatori dovranno vestire i panni del Maggiore P-3 ed eliminare, tra un combattimento e l’altro, le conseguenze di questo grave incidente anche per prevenire la fuga di informazioni che minacciano di distruggere l’intero pianeta.

I 22 minuti che compongono il video (che potete trovare in calce all’articolo), mostra quello che è elencato come filmato di gioco pre-alpha. Mentre alcune parti evidenziano quelle che sembrano essere varie azioni e sequenze del gameplay come scene quick cut, il resto è più vicino a una tradizionale demo che permette di dare un’occhiata a armi, ambientazioni e nemici diversi in azione.

Atomic Hearts uscirà quest’anno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa. Vi terremo aggiornati!