Ace Combat 7 Skies Unknown: aeroplani sperimentali in arrivo questa primavera nel nuovo DLC

Bandai Namco Entertainment rivela nuove informazioni e fa sapere che nuovi aerei sono all’orizzonte per Ace Combat 7 Skies Unknown con il nuovo DLC Experimental Aircraft Series in arrivo questa primavera! Dopo aver aggiunto alcuni dei velivoli più celebri e amati dei capitoli precedenti della serie, per la prima volta quelli aggiunti saranno completamente inediti.

Il DLC Experimental Aircraft Series porterà 3 tipologie di veri aerei sperimentali, sviluppati per migliorare le performance e le capacità di attacco:

F-15 S/MTD (The Boeing Company)

(The Boeing Company) F-16XL (Lockheed Martin Corporation)

(Lockheed Martin Corporation) FB-22 Strike Raptor (Lockheed Martin)

Oltre ai 3 velivoli, saranno disponibili anche nuove skin ed emblemi dei piloti nemici e unità rivali dei giochi passati. Per l’occasione Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un trailer (che trovate in calce all’articolo) in cui vengono mostrati questi nuovi mezzi. Vi ricordiamo inoltre che Ace Combat 7 Skies Unknown è attualmente disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.