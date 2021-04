Resident Evil Reverse: disponibile il download della beta

Resident Evil ReVerse è la modalità multiplayer competitiva del tutto gratuita di Resident Evil Village , uno dei giochi più attesi dell’anno: i fan saranno contenti anche per il nuovo aggiornamento che ha aggiunto la modalità foto. Inoltre è possibile già registrarsi e scaricare la open beta di Resident Evil ReVerse su Play Station 4, Play Station 5 Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC: il periodo della beta è dall’8 all’undici aprile 2021.

Per iscriversi alla beta aperta di Resident Evil ReVerse è necessario un account Capcom , ma coloro che desiderano registrarsi e partecipare dovranno anche collegare la propria console o il profilo Steam a tale account. Per quanto riguarda ciò che il test comporta, è un modo per Capcom di provare i server, il sistema e gli equilibri del gioco multiplayer. Di seguito alcuni avvisi da parte del team di sviluppo:

Lo scopo di questa beta è testare il sistema di gioco, il bilanciamento e i server.

Potrebbero verificarsi dei periodi di manutenzione non programmata.

Se hai già scaricato la beta privata, non sarà necessario effettuare di nuovo il download del gioco per la beta pubblica

Sebbene il gioco sarà disponibile su console di nuova generazione, il gameplay di Village è stato mostrato prevalentemente su PS4 Pro finora e sembra incredibile. Mentre tutto il discorso è stato su Lady Dimitrescu al punto da diventare estenuante, non si può negare che il gioco sia fantastico con la sua estetica in stile Castlevania e il ritorno al gameplay in prima persona. Recentemente è stata rivelata una nuova immagine che presenta un personaggio misterioso. Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio 2021 Play Station 4, Play Station 5 Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.