RUNNER: nuovo action driving annunciato per PS5 VR e PC VR

Truant Pixel ha annunciato con un trailer (che trovate in calce all’articolo) RUNNER, un gioco action driving in realtà virtuale ispirato ai videogiochi arcade che uscirà per il sistema di realtà virtuale next-gen di Playstation 5 e per i dispositivi VR disponibili per PC, a data ancora da destinarsi.

Come ha fatto sapere Truant Pixel su Twitter, RUNNER presenta una “deliberata estetica classica, guidata da temi come lo-fi e futurismo a cassetta”, e trae ispirazione da celebri anime come Akira, Ghost in the Shell e Patlabor. Di seguito vi riportiamo la panoramica del gioco pubblicata direttamente dal developer.

Quando non c’è più nessun posto dove nascondersi, l’unica via d’uscita è attraversare…

RUNNER è un gioco action di guida in realtà virtuale ispirato ai videogiochi arcade . I giocatori assumono il ruolo di Mina , una mod-corriere canaglia al centro di un imponente inseguimento in tutta la città. Cominciando nel cuore del Presidium , la capitale inzuppata di neon della colonia lunare mineraria N-351 , l’unico mezzo di fuga di Mina è la “ Thoroughfare “, un’enorme autostrada ad alta velocità che serpeggia attraverso l’intero complesso di colonie tentacolare. Inseguita dalle forze della corporazione Caldara , Mina deve correre attraverso 7 settor i mentre combatte contro ondate implacabili di autonomi droni aziendali da combattimento.

Qui invece vi elenchiamo le caratteristiche principali.