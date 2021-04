Wizardry VA: trailer per il nuovo mobile game in arrivo nel 2022

Il publisher Drecom e il developer Studio 2Pro hanno annunciato con un teaser trailer (posto in calce all’articolo) che Wizardry VA, titolo del nuovo RPG 3D di dungeon crawling che entrerà a far parte della serie Wizardry, verrà lanciato per dispositivi iOS e Android di tutto il mondo nel 2022.

Il gioco, oltre a rappresentare un tentativo di revival della storica serie di RPG creata originariamente da Sir-Tech e composta da otto capitoli (più diversi spin-off usciti esclusivamente in Giappone), è stato sviluppato con il concetto di intraprendere “la propria avventura personale” e introdurre varie nuove funzionalità oltre agli elementi cardine della serie.

Noi siamo molto curiosi di come sarà il risultato e non vediamo l'ora di poter provare Wizardry VA, e voi?