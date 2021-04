The Elder Scroll Online: note patch versione 1.23.1.0

Un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per The Elder Scroll Online, quindi abbiamo messo insieme tutto ciò che devi sapere, comprese le ultime note sulla patch, The Elder Scrolls Online è attualmente free-to-play, puoi scaricare il gioco senza alcun costo solo fino al 13 aprile: trascorsa questa data dovrai acquistare il gioco per continuare a giocare.

The Elder Scrolls Online versione 1.23.1.0 contiene diverse correzioni per i dungeon Flames of Ambition, una serie di correzioni di crash e aggiornamenti dei tool tip, una correzione per la cronologia degli elenchi di gilde / amici mancanti, un ritorno a una correzione precedente in modo che le armi siano nuovamente visibili durante l’esecuzione di emote e altro ancora: la dimensione di questa patch è di circa 990 MB. Di seguito trovi una panoramica delle note complete sulla patch per l’aggiornamento pubblicato il 5 aprile per ESO. Queste note sulla patch provengono dal forum ufficiale di Elder Scrolls ma sembrano essere solo per Xbox One:

Generale

Il risultato Bullseye ora indica che è stato raggiunta correttamente Black Drake Villa.

La descrizione dell’obiettivo Anfibi arrestati indica correttamente l’effetto Favore ardente.

Il risultato Cortina di fuoco ora indica il nome corretto dell’abilità che consente il completamento.

Oxblood non si rivolgerà più inspiegabilmente a un giocatore casuale durante l’impatto della sua abilità Gore Rush.

I Bile Globs ora possono essere consumati come cadaveri anche se Oxblood li consuma.

Le trappole di Taskmaster Viccia ora esploderanno correttamente se le attivi durante il blocco, anche se stordiranno chiunque.

Corpses of Magma Daedroths, Magma Scamps e Watchling sono ora utilizzabili in modo adeguato.

Risolti numerosi problemi relativi alla rimozione degli effetti negativi dai personaggi.

Aumentatala protezione, in modo che i giocatori non possano più accedere ad abilità senza un permesso.

The Elder Scroll Online è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox Series X/S e PC.