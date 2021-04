Icarus: nuovo trailer presenta il gioco

Icarus è un gioco di sopravvivenza in arrivo dallo studio Rocketwerkz del creatore di Dayz Dean Hall. Il gioco di fantascienza è ambientato sul pianeta Icaro, dove un nella “seconda Terra” è successo qualcosa.. Ora, un ampio trailer di Rocketwerks prende la forma di un documentario nell’universo, che spiega di più sul progetto Icarus.

Il trailer mescola l’azione dal vivo con le riprese del gioco e, poiché Rocketwerks ha sede in Nuova Zelanda, sentirai alcuni accenti stranieri nei suoi sette minuti di durata. Il documentario si intitola Icarus: No Rescue, e sebbene i segmenti di live action potrebbero non filtrare fino al gameplay reale, è un modo nuovo per introdurre il concetto del gioco.

Quando i giocatori rimangono bloccati in Icarus, giocherai come un qualsiasi altro gioco di sopravvivenza, ma con una grande differenza. Icarus è un gioco di sopravvivenza basato su sessioni, il che significa che i giocatori verranno lanciati sul pianeta per missioni specifiche di durata variabile, inviati per raccogliere risorse e rimanere in vita fino a quando non si verifica l’estrazione.

Rocketwerkz non ha ancora annunciato una finestra di rilascio per il gioco, ma lo studio mostrerà il gameplay di Icarus per la prima volta alle 20:00 EDT dell’8 aprile sul proprio canale Twitch .