The Walking Dead Survivors: disponibile dal 12 aprile

I fan di The Walking Dead potranno finalmente giocare alla loro serie preferita anche sui dispositivi mobile al nuovo gioco dell’editore Elex. Lo studio ha annunciato ufficialmente che The Walking Dead: Survivors sarà disponibile la prossima settimana per iOS e Android.

The Walking Dead: Survivors vedrà i giocatori assumere il ruolo di vari personaggi della serie mentre tentano di costruire la propria comunità da zero per combattere contro diversi avversi: personaggi come Rick, Glenn, Maggie, Hershel saranno resi disponibili al lancio per i giocatori, ognuno con le proprie abilità speciali. I giocatori potranno migliorare l’equipaggiamento dei personaggi le loro abilità da inviare in battaglia man mano che aumentano di livello: la raccolta di risorse, la costruzione e l’esplorazione è solo una parte del gioco, poiché tutti potranno unire le forze per formare clan al fine di affrontare grandi minacce.

Elex ha fatto l’annuncio ufficiale sul suo sito: il gioco è basato sul fumetto e sulla serie TV, conterrà oltre 80 personaggi con cui interpretare, con una community di 1,5 milioni di utenti pre-registrati prima della data di lancio. I Assumendo il ruolo di leader del campo, sarà compito del giocatore costruire la struttura, reclutare la propria squadra e accrescere la propria reputazione nel processo. Questo gioco PvP, sarà il primo sviluppato dalla collaborazione tra Elex e l’editore di fumetti Skybound. Il franchise di Walking Dead non è estraneo allo spazio dei videogiochi poiché aveva sviluppato numerosi altri titoli come la serie Telltale, Survival Instinct, Road To Survival, Overkill’s The Walking Dead, Saints and Sinners e Onslaught. Il gioco in arrivo sarà il secondo titolo mobile ad essere lanciato sulla base della proprietà. I giocatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito possono ora pre-registrarsi per il gioco sui propri dispositivi mobile prima del lancio ufficiale del gioco. The Walking Dead: Survivors uscirà il 12 aprile 2021 per mobile.