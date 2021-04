Torchlight 3: nuova classe in arrivo

Cinque mesi dopo il rilascio, Torchlight 3 ha una nuova classe in arrivo, con il Capitano Maledetto in arrivo per unirsi ai personaggi disponibili.

Il Capitano Maledetto, annunciato tramite Steam post , porta un vero archetipo di negromante a Torchlight 3. La sua arma di classe, il cannone, lo tiene lontano dal nemico insieme al suo equipaggio di non morti. L’altra specializzazione del capitano si basa sulla magia maledetta e sugli esplosivi, che invocano cannonate dalla loro nave ammiraglia (fantasma) vicina. Il capitano alimenta le proprie abilità con una valuta chiamata dobloni, che deve essere saccheggiata da tesori e mostri a metà combattimento.

Il Capitano Maledetto arriva nel gioco nel suo aggiornamento primaverile, che includerà anche 40 nuovi animali domestici, rinnovamenti dell’interfaccia utente e una sfilza di decorazioni per il tuo castello. Potrai anche resettare la tua istanza di gioco.

